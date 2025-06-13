НБУ снизил курс доллара и опустил евро ниже 48 гривен

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

На межбанке сегодня курс вырос на 6 копеек до 41,46-41,49 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс на 16 июня 2025 года установлен на таком уровне: 41,4466 гривен за 1 доллар (-0,0414 грн).

Курс доллар/евро

Курс евро вырос накануне до 1,16 доллара, самого высокого уровня с октября 2021 года. Это привело к тому, что НБУ впервые поднял официальный курс евро выше 48 гривен.

Однако удар Израиля по Ирану привел к тому, что инвесторы обратили свое внимание на такие надежные активы, как казначейские облигации США. В результате курс доллара вырос к мировым валютам.

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