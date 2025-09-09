Польский злотый подешевел к гривне
Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне. Злотый подешевел после двух дней роста.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 10 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 11,3489 гривен за 1 злотый (-0,0385 грн).
bank.gov.ua
На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,20 гривен и продают по 11,50 гривен. Курс не изменился.
НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.
Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта также подешевела.
Официальный курс на 10 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 41,1237 гривен за 1 доллар (-0,1260 грн).
Ниже в 2025 году курс был только 8 апреля - 41,0807 грн/доллар.
За последний год курс не изменился. Курс НБУ на 10 сентября 2025 года составлял 41,0948 грн/доллар.
Официальный курс евро составит 48,2916 гривен за 1 евро (-0,0902 грн).