Польский злотый подешевел к гривне

Украина, Вторник 09 сентября 2025 15:59
Фото: курс злотого упал на 4 копейки (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне. Злотый подешевел после двух дней роста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 10 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 11,3489 гривен за 1 злотый (-0,0385 грн).
Польский злотый подешевел к гривне

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,20 гривен и продают по 11,50 гривен. Курс не изменился.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта также подешевела.

Официальный курс на 10 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 41,1237 гривен за 1 доллар (-0,1260 грн).

Ниже в 2025 году курс был только 8 апреля - 41,0807 грн/доллар.

За последний год курс не изменился. Курс НБУ на 10 сентября 2025 года составлял 41,0948 грн/доллар.

Официальный курс евро составит 48,2916 гривен за 1 евро (-0,0902 грн).

Национальный банк Украины Польша
