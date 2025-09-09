ua en ru
Польський злотий подешевшав до гривні

Україна, Вівторок 09 вересня 2025 15:59
Польський злотий подешевшав до гривні Фото: курс злотого впав на 4 копійки (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого до гривні. Злотий подешевшав після двох днів зростання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 10 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,3489 гривень за 1 злотий (-0,0385 грн).
На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,20 гривень і продають по 11,50 гривень. Курс не змінився.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України(НБУ) знизив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта також подешевшала.

Офіційний курс на 10 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,1237 гривень за 1 долар (-0,1260 грн).

Нижчим у 2025 році курс був тільки 8 квітня - 41,0807 грн/долар.

За останній рік курс не змінився. Курс НБУ на 10 вересня 2025 року становив 41,0948 грн/долар.

Офіційний курс євро становитиме 48,2916 гривень за 1 євро (-0,0902 грн).

