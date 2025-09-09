НБУ опустил курс доллара до минимума с начала апреля
Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта также подешевела.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 10 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 41,1237 гривен за 1 доллар (-0,1260 грн).
Ниже в 2025 году курс был только 8 апреля 41,0807 грн/доллар.
За последний год курс не изменился. Курс НБУ на 10 сентября 2025 года составлял 41,0948 грн/доллар.
Официальный курс евро составит 48,2916 гривен за 1 евро (-0,0902 грн).
На межбанке сегодня курс упал на 8 копеек до 41,13-41,16 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
На наличном рынке курс доллара упал до 41,40 гривен, курс евро вырос до 48,70 гривен.
Прогноз курса
Аналитики считают, что курс доллара вырастет в конце 2025 года. Однако прогнозы девальвации умеренные - до 42,5-43,5 грн/доллар.