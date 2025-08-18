ua en ru
НБУ снизил курс доллара до минимума с начала апреля

Украина, Понедельник 18 августа 2025 15:42
НБУ снизил курс доллара до минимума с начала апреля
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар упал до минимума с начала апреля, когда курс был самым низким в этом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 19 августа 2025 года установлен на таком уровне: 41,2589 гривен за 1 доллар (-0,0812 грн). Это минимальный уровень с 9 апреля (41,174 гривен).
НБУ снизил курс доллара до минимума с начала апреля

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 48,1739 гривен за 1 евро (-0,1320 грн).
НБУ снизил курс доллара до минимума с начала апреля

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 5 копеек до 41,26-41,29 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
НБУ снизил курс доллара до минимума с начала апреля

udinform.com

На наличном рынке курс доллара не изменился - 41,60 гривен, курс евро упал до 48,45 гривен.

Прогноз курса

Как отметила в комментарии РБК-Украина Анна Золотько из Unex Bank, на этой неделе курс должен остаться относительно стабильным: изменения не превысят 1,5% от текущего уровня, если не произойдет неожиданных событий в Украине или мире.

"Курс гривны к иностранным валютам будет определять рынок, но НБУ будет активно влиять на этот курс, чтобы избежать чрезмерных колебаний и обеспечить стабильность валютного рынка", - сказала она.

