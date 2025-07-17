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Польский злотый подешевел к гривне

Украина, Четверг 17 июля 2025 15:50
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Польский злотый подешевел к гривне Фото: курс злотого упал на 1 копейку (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне. Злотый дешевеет второй день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 18 июля 2025 года установлен на таком уровне: 11,3857 гривен за 1 злотый (-0,0044 грн).
Польский злотый подешевел к гривне

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,25 гривен и продают по 11,50 гривен. Курс не изменился.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта подешевела.

Официальный курс на 18 июля 2025 года установлен на таком уровне: 41,8670 гривен за 1 доллар (+0,0541 грн).

Официальный курс евро составит 48,4527 гривен за 1 евро (-0,0670 грн).

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