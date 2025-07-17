НБУ повысил курс доллара и снизил курс евро

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 18 июля 2025 года установлен на таком уровне: 41,8670 гривен за 1 доллар (+0,0541 грн).



bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 48,4527 гривен за 1 евро (-0,0670 грн).



bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 1 копейку до 41,85-41,88 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.



udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос до 42,05 гривен, курс евро упал до 49,00 гривен.