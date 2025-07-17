НБУ повысил курс доллара и снизил курс евро
Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта подешевела.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 18 июля 2025 года установлен на таком уровне: 41,8670 гривен за 1 доллар (+0,0541 грн).
bank.gov.ua
Официальный курс евро составит 48,4527 гривен за 1 евро (-0,0670 грн).
bank.gov.ua
На межбанке сегодня курс упал на 1 копейку до 41,85-41,88 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
udinform.com
На наличном рынке курс доллара вырос до 42,05 гривен, курс евро упал до 49,00 гривен.
Прогноз курса
Девальвационные настроения бизнеса улучшаются второй квартал подряд.
По данным опроса НБУ, руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса через 12 месяцев на уровне 43,84 грн/доллар.
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