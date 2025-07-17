Польський злотий подешевшав до гривні
Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого до гривні. Злотий дешевшає другий день поспіль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 18 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,3857 гривень за 1 злотий (-0,0044 грн).
bank.gov.ua
На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,25 гривень і продають по 11,50 гривень. Курс не змінився.
НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.
Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта подешевшала.
Офіційний курс на 18 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,8670 гривень за 1 долар (+0,0541 грн).
Офіційний курс євро становитиме 48,4527 гривень за 1 євро (-0,0670 грн).
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.