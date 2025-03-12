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Польский злотый подешевел к гривне

Украина, Среда 12 марта 2025 15:44
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Польский злотый подешевел к гривне Фото: курс злотого упал на 1 копейку (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне. Злотый подешевел после роста до максимума с октября прошлого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 13 марта 2025 года установлен на таком уровне: 10,7647 гривен за 1 доллар (-0,0108 грн).
Польский злотый подешевел к гривне

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,65 гривен и продают по 10,80 гривен. Курс не изменился

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает третий день подряд.

Официальный курс на 13 марта 2025 года установлен на таком уровне: 41,5076 гривен за 1 доллар (+0,0952 грн).

Официальный курс евро составит 45,1644 гривен за 1 евро (-0,0497 грн).

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