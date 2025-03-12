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Курс доллара растет третий день подряд

Украина, Среда 12 марта 2025 15:33
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Курс доллара растет третий день подряд Фото: курс доллара вырос на 9 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает третий день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 13 марта 2025 года установлен на таком уровне: 41,5076 гривен за 1 доллар (+0,0952 грн).
Курс доллара растет третий день подряд

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 45,1644 гривен за 1 евро (-0,0497 грн).
Курс доллара растет третий день подряд

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 11 копеек до 41,54-41,57 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
Курс доллара растет третий день подряд

udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 15 копеек до 41,70 гривен.

Прогноз курса

Как отметил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, состояние валютного рынка на середину марта остается стабильным.

По его словам, в течение этой недели коридоры допустимых валютных изменений составят 41,4-42,2 грн/доллар.

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