Курс доллара растет третий день подряд

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает третий день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 13 марта 2025 года установлен на таком уровне: 41,5076 гривен за 1 доллар (+0,0952 грн).



bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 45,1644 гривен за 1 евро (-0,0497 грн).



bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 11 копеек до 41,54-41,57 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.



udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 15 копеек до 41,70 гривен.

Прогноз курса

Как отметил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, состояние валютного рынка на середину марта остается стабильным.

По его словам, в течение этой недели коридоры допустимых валютных изменений составят 41,4-42,2 грн/доллар.