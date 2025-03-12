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Польський злотий подешевшав до гривні

Україна, Середа 12 березня 2025 15:44
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Польський злотий подешевшав до гривні Фото: курс злотого впав на 1 копійку (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого до гривні. Злотий подешевшав після зростання до максимуму з жовтня минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 13 березня 2025 року встановлено на такому рівні: 10,7647 гривень за 1 долар (-0,0108 грн).
Польський злотий подешевшав до гривні

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,65 гривень і продають по 10,80 гривень. Курс не змінився

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає третій день поспіль.

Офіційний курс на 13 березня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5076 гривень за 1 долар (+0,0952 грн).

Офіційний курс євро становитиме 45,1644 гривень за 1 євро (-0,0497 грн).

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