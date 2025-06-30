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Польский злотый обновил рекорд к гривне

Украина, Понедельник 30 июня 2025 15:56
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Польский злотый обновил рекорд к гривне Фото: курс злотого вырос на 4 копейки (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс польского злотого к гривне. Злотый подорожал до исторического максимума.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 1 июля 2025 года установлен на таком уровне: 11,5478 гривен за 1 злотый (+0,0387 грн).

Предыдущий максимум был зафиксирован 30 июня - 11,5091.
Польский злотый обновил рекорд к гривне

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,30 гривен и продают по 11,60 гривен. Курс не изменился.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Курс евро снова обновил исторический максимум.

Официальный курс на 1 июля 2025 года установлен на таком уровне: 41,7788 гривен за 1 доллар (+0,1379 грн).

Официальный курс евро составит 48,9856 гривен за 1 евро (+0,2033 грн). Предыдущий максимум был зафиксирован 30 июня - 48,7823.

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