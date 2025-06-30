Польський злотий оновив рекорд до гривні

Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого до гривні. Злотий подорожчав до історичного максимуму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 1 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,5478 гривень за 1 злотий (+0,0387 грн).

Попередній максимум було зафіксовано 30 червня - 11,5091.



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На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,30 гривень і продають по 11,60 гривень. Курс не змінився.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Курс євро знову оновив історичний максимум.

Офіційний курс на 1 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7788 гривень за 1 долар (+0,1379 грн).

Офіційний курс євро становитиме 48,9856 гривень за 1 євро (+0,2033 грн). Попередній максимум було зафіксовано 30 червня - 48,7823.