ua en ru
Пн, 30 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Польський злотий оновив рекорд до гривні

Україна, Понеділок 30 червня 2025 15:56
UA EN RU
Польський злотий оновив рекорд до гривні Фото: курс злотого зріс на 4 копійки (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого до гривні. Злотий подорожчав до історичного максимуму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 1 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,5478 гривень за 1 злотий (+0,0387 грн).

Попередній максимум було зафіксовано 30 червня - 11,5091.
Польський злотий оновив рекорд до гривні

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,30 гривень і продають по 11,60 гривень. Курс не змінився.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Курс євро знову оновив історичний максимум.

Офіційний курс на 1 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7788 гривень за 1 долар (+0,1379 грн).

Офіційний курс євро становитиме 48,9856 гривень за 1 євро (+0,2033 грн). Попередній максимум було зафіксовано 30 червня - 48,7823.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України Польща
Новини
Якими будуть курси долара та євро в липні: прогноз банкіра
Якими будуть курси долара та євро в липні: прогноз банкіра
Аналітика
Єврокомісар Кубілюс: Тільки сильна оборона може стримати Путіна від нападу на Європу
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Єврокомісар Кубілюс: Тільки сильна оборона може стримати Путіна від нападу на Європу