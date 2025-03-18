Польский злотый обновил максимум к гривне

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 19 марта 2025 года установлен на таком уровне: 10,8603 гривен за 1 злотый (+0,0755 грн).

Предыдущий максимум был зафиксирован 17 марта - 10,8446 гривен за 1 злотый.



bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,65 гривен и продают по 10,85 гривен. Курс продажи вырос на 5 копеек.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после двух дней падения.

Официальный курс на 19 марта 2025 года установлен на таком уровне: 41,5658 гривен за 1 доллар (+0,1263 грн).

Официальный курс евро составит 45,3483 гривен за 1 евро (+0,1834 грн).

В конце февраля злотый вырос до самого высокого уровня по отношению к евро за последнее десятилетие, что вызвало тревогу экспортеров и польского правительства, поскольку укрепление курса усилило обеспокоенность по поводу жесткой политики процентных ставок центрального банка.