НБУ снова повысил курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после двух дней падения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 19 марта 2025 года установлен на таком уровне: 41,5658 гривен за 1 доллар (+0,1263 грн).



bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 45,3483 гривен за 1 евро (+0,1834 грн).



bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 8 копеек до 41,57-41,60 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.



udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 10 копеек до 41,80 гривен.

Прогноз курса

В инвесткомпании ICU считают, что НБУ придется повышать курс доллара, поскольку сильная гривна несет риски в условиях неопределенности относительно помощи Украине.

"Длительное сохранение гривны крепкой может оказаться неоправданным и рискованным при негативном развитии ситуации с международной помощью, особенно если переговоры о прекращении войны затянутся или не дадут положительного результата", - отмечают аналитики ICU.