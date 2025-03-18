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НБУ снова повысил курс доллара

Украина, Вторник 18 марта 2025 15:36
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НБУ снова повысил курс доллара Фото: курс доллара вырос на 13 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после двух дней падения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 19 марта 2025 года установлен на таком уровне: 41,5658 гривен за 1 доллар (+0,1263 грн).
НБУ снова повысил курс доллара

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 45,3483 гривен за 1 евро (+0,1834 грн).
НБУ снова повысил курс доллара

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 8 копеек до 41,57-41,60 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
НБУ снова повысил курс доллара

udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 10 копеек до 41,80 гривен.

Прогноз курса

В инвесткомпании ICU считают, что НБУ придется повышать курс доллара, поскольку сильная гривна несет риски в условиях неопределенности относительно помощи Украине.

"Длительное сохранение гривны крепкой может оказаться неоправданным и рискованным при негативном развитии ситуации с международной помощью, особенно если переговоры о прекращении войны затянутся или не дадут положительного результата", - отмечают аналитики ICU.

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