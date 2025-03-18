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Польський злотий оновив максимум до гривні

Україна, Вівторок 18 березня 2025 15:45
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Польський злотий оновив максимум до гривні Фото: курс злотого зріс на 8 копійок (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого до гривні. Злотий оновив історичний максимум.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 19 березня 2025 року встановлено на такому рівні: 10,8603 гривень за 1 злотий (+0,0755 грн).

Попередній максимум було зафіксовано 17 березня - 10,8446 гривень за 1 злотий.
Польський злотий оновив максимум до гривні

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,65 гривень і продають по 10,85 гривень. Курс продажу зріс на 5 копійок.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після двох днів падіння.

Офіційний курс на 19 березня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5658 гривень за 1 долар (+0,1263 грн).

Офіційний курс євро становитиме 45,3483 гривень за 1 євро (+0,1834 грн).

Наприкінці лютого злотий зріс до найвищого рівня щодо євро за останнє десятиліття, що викликало тривогу експортерів і польського уряду, оскільки зміцнення курсу посилило занепокоєння з приводу жорсткої політики процентних ставок центрального банку.

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