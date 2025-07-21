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Польский злотый дорожает к гривне второй день подряд

Украина, Понедельник 21 июля 2025 15:57
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Польский злотый дорожает к гривне второй день подряд Фото: курс злотого вырос на 6 копеек (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс польского злотого к гривне. Злотый подорожал вслед за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 22 июля 2025 года установлен на таком уровне: 11,4986 гривен за 1 злотый (+0,0589 грн).
Польский злотый дорожает к гривне второй день подряд

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,35 гривен и продают по 11,60 гривен. Курс вырос на 10 копеек.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта также подорожала.

Официальный курс на 22 июля 2025 года установлен на таком уровне: 41,8194 гривен за 1 доллар (+0,0680 грн).

Официальный курс евро составит 48,7907 гривен за 1 евро (+0,1837 грн).

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