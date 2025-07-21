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Польський злотий дорожчає до гривні другий день поспіль

Україна, Понеділок 21 липня 2025 15:57
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Польський злотий дорожчає до гривні другий день поспіль Фото: курс злотого зріс на 6 копійок (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого до гривні. Злотий подорожчав слідом за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 22 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,4986 гривень за 1 злотий (+0,0589 грн).
Польський злотий дорожчає до гривні другий день поспіль

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,35 гривень і продають по 11,60 гривень. Курс зріс на 10 копійок.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України(НБУ) підвищив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта також подорожчала.

Офіційний курс на 22 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,8194 гривень за 1 долар (+0,0680 грн).

Офіційний курс євро становитиме 48,7907 гривень за 1 євро (+0,1837 грн).

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