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Доллар и евро подорожали: НБУ установил официальные курсы

Украина, Понедельник 21 июля 2025 15:49
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Доллар и евро подорожали: НБУ установил официальные курсы Фото: курс доллара вырос на 6 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта также подорожала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 22 июля 2025 года установлен на таком уровне: 41,8194 гривен за 1 доллар (+0,0680 грн).
Доллар и евро подорожали: НБУ установил официальные курсы

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 48,7907 гривен за 1 евро (+0,1837 грн).
Доллар и евро подорожали: НБУ установил официальные курсы

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 8 копеек до 41,82-41,85 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
Доллар и евро подорожали: НБУ установил официальные курсы

udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал до 41,95 гривен, курс евро вырос до 48,95 гривен.

Прогноз курса

Инвестиционная компания ICU улучшила прогноз по курсу доллара на 2025 год до 42,6 грн/доллар по сравнению с предыдущим прогнозом 43,5 грн/доллар.

"Остается мало сомнений в том, что центральный банк сможет и будет иметь возможность удерживать курс гривны на высоком уровне как минимум в течение следующих 12 месяцев", - говорится в прогнозе.

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