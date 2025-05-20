Польский злотый дорожает к гривне второй день подряд
Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс польского злотого к гривне. Злотый дорожает второй день подряд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 21 мая 2025 года установлен на таком уровне: 10,9842 гривен за 1 злотый (+0,0059 грн).
bank.gov.ua
На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,80 гривен и продают по 11,05 гривен. Курс не изменился.
НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.
Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта также подешевела.
Официальный курс на 21 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,4851 гривен за 1 доллар (-0,0909 грн).
Официальный курс евро составит 46,6521 гривен за 1 евро (-0,2041 грн).
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