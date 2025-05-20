Польський злотий дорожчає до гривні другий день поспіль

Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого до гривні. Злотий дорожчає другий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 21 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 10,9842 гривень за 1 злотий (+0,0059 грн).

bank.gov.ua На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,80 гривень і продають по 11,05 гривень. Курс не змінився.