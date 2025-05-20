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Польський злотий дорожчає до гривні другий день поспіль

Україна, Вівторок 20 травня 2025 15:49
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Польський злотий дорожчає до гривні другий день поспіль Фото: курс злотого зріс на 1 копійку (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого до гривні. Злотий дорожчає другий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 21 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 10,9842 гривень за 1 злотий (+0,0059 грн).
Польський злотий дорожчає до гривні другий день поспіль

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,80 гривень і продають по 11,05 гривень. Курс не змінився.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта також подешевшала.

Офіційний курс на 21 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4851 гривень за 1 долар (-0,0909 грн).

Офіційний курс євро становитиме 46,6521 гривень за 1 євро (-0,2041 грн).

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