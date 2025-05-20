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НБУ снизил курсы доллара и евро

Украина, Вторник 20 мая 2025 15:38
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НБУ снизил курсы доллара и евро Фото: курс доллара упал на 9 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта также подешевела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 21 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,4851 гривен за 1 доллар (-0,0909 грн).
НБУ снизил курсы доллара и евро

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 46,6521 гривен за 1 евро (-0,2041 грн).
НБУ снизил курсы доллара и евро

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 4 копейки до 41,45-41,50 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 5 копеек до 41,70 гривен.

Прогноз курса

Аналитики инвесткомпании ICU отмечают, что дефицит валюты на рынке остается большим. Однако НБУ стремится обеспечивать достаточное, а может и избыточное предложение валюты на рынке, чтобы сохранять гривну крепкой.

По их прогнозу, в течение нескольких месяцев курс доллара существенно не изменится. Девальвация гривны ожидается в конце года.

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