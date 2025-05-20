НБУ снизил курсы доллара и евро

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта также подешевела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 21 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,4851 гривен за 1 доллар (-0,0909 грн).

bank.gov.ua Официальный курс евро составит 46,6521 гривен за 1 евро (-0,2041 грн).

bank.gov.ua На межбанке сегодня курс упал на 4 копейки до 41,45-41,50 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день. udinform.com На наличном рынке курс доллара упал на 5 копеек до 41,70 гривен.