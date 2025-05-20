НБУ снизил курсы доллара и евро
Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта также подешевела.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 21 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,4851 гривен за 1 доллар (-0,0909 грн).
bank.gov.ua
Официальный курс евро составит 46,6521 гривен за 1 евро (-0,2041 грн).
bank.gov.ua
На межбанке сегодня курс упал на 4 копейки до 41,45-41,50 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
udinform.com
На наличном рынке курс доллара упал на 5 копеек до 41,70 гривен.
Прогноз курса
Аналитики инвесткомпании ICU отмечают, что дефицит валюты на рынке остается большим. Однако НБУ стремится обеспечивать достаточное, а может и избыточное предложение валюты на рынке, чтобы сохранять гривну крепкой.
По их прогнозу, в течение нескольких месяцев курс доллара существенно не изменится. Девальвация гривны ожидается в конце года.
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