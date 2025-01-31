Польский злотый дешевеет третий день подряд
Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне. На наличном рынке злотый стабилен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 31 января 2025 года установлен на таком уровне: 10,2782 гривен за 1 злотый (-0,0651 грн).
bank.gov.ua
На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,30 гривен и продают по 10,45 гривен. Курс продажи упал на 5 копеек.
НБУ устанавливает курсы гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.
Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет третий день подряд.
Официальный курс на 3 февраля 2025 года установлен на таком уровне: 41,7263 гривен за 1 доллар (-0,0979 грн).
Курс доллара упал до минимума с середины декабря. Ниже курс был только 16 декабря 2024 года - 41,607 грн/доллар.
Официальный курс евро составит 43,3244 гривен за 1 евро (-0,1853 грн).