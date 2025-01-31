Польський злотий дешевшає третій день поспіль

Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого до гривні. На готівковому ринку злотий стабільний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 31 січня 2025 року встановлено на такому рівні: 10,2782 гривень за 1 злотий (-0,0651 грн).



bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,30 гривень і продають по 10,45 гривень. Курс продажу впав на 5 копійок.

НБУ встановлює курси гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає третій день поспіль.

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