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Курс доллара упал до минимума за 1,5 месяца

Украина, Пятница 31 января 2025 15:58
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Курс доллара упал до минимума за 1,5 месяца Фото: курс доллара упал на 10 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет третий день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 3 февраля 2025 года установлен на таком уровне: 41,7263 гривен за 1 доллар (-0,0979 грн).

Курс доллара упал до минимума с середины декабря. Ниже курс был только 16 декабря 2024 года - 41,607 грн/доллар.
Курс доллара упал до минимума за 1,5 месяца

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 43,3244 гривен за 1 евро (-0,1853 грн).
Курс доллара упал до минимума за 1,5 месяца

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 10 копеек до 41,66-41,71 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
Курс доллара упал до минимума за 1,5 месяца

udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 10 копеек до 42,10 гривен.

Комментарий НБУ

Как заявили в НБУ, спрос на валюту в Украине в 2025 году останется значительным. Однако большой объем международной помощи (38,4 млрд долларов) даст возможность НБУ покрывать структурный дефицит валюты в частном секторе и сглаживать чрезмерные курсовые колебания.

Устойчивость валютного рынка будет оставаться важным элементом сохранения управляемости ожиданий экономических агентов и возвращения инфляции к цели 5%, говорится в Инфляционном отчете НБУ.

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