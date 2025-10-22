ua en ru
Польский злотый дешевеет к гривне третий день подряд

Украина, Среда 22 октября 2025 15:59
Польский злотый дешевеет к гривне третий день подряд Фото: курс злотого упал менее чем на копейку (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне. Злотый дешевеет третий день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 22 октября 2025 года установлен на таком уровне: 11,4310 гривен за 1 злотый (-0,0029 грн).
Польский злотый дешевеет к гривне третий день подряд

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,30 гривен и продают по 11,50 гривен. Курс не изменился.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после снижения накануне.

Официальный курс на 23 октября 2025 года установлен на таком уровне: 41,755 гривен за 1 доллар (+0,0109 грн).

Официальный курс евро составит 48,369 гривен за 1 евро (-0,1042 грн).

