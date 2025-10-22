ua en ru
Польський злотий дешевшає до гривні третій день поспіль

Україна, Середа 22 жовтня 2025 15:59
Польський злотий дешевшає до гривні третій день поспіль Фото: курс злотого впав менш ніж на копійку (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого до гривні. Злотий дешевшає третій день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 22 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,4310 гривень за 1 злотий (-0,0029 грн).
На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,30 гривень і продають по 11,50 гривень. Курс не змінився.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України(НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після зниження напередодні.

Офіційний курс на 23 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,755 гривень за 1 долар (+0,0109 грн).

Офіційний курс євро становитиме 48,369 гривень за 1 євро (-0,1042 грн).

