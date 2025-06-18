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Польский злотый дешевеет к гривне второй день подряд

Украина, Среда 18 июня 2025 15:47
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Польский злотый дешевеет к гривне второй день подряд Фото: курс злотого упал на 2 копейки (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне. Злотый дешевеет второй день подряд после исторического максимума.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 19 июня 2025 года установлен на таком уровне: 11,206 гривен за 1 злотый (-0,0204 грн).
Польский злотый дешевеет к гривне второй день подряд

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 11,00 гривен и продают по 11,30 гривен. Курс не изменился

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Курс евро упал ниже уровня 48 гривен.

Официальный курс на 19 июня 2025 года установлен на таком уровне: 41,6293 гривен за 1 доллар (+0,1038 грн).

Официальный курс евро составит 47,9028 гривен за 1 евро (-0,1131 грн).

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