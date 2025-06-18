Польський злотий дешевшає до гривні другий день поспіль
Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого до гривні. Злотий дешевшає другий день поспіль після історичного максимуму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 19 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,206 гривень за 1 злотий (-0,0204 грн).
bank.gov.ua
На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 11,00 гривень і продають по 11,30 гривень. Курс не змінився
НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.
Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Курс євро впав нижче рівня 48 гривень.
Офіційний курс на 19 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,6293 гривень за 1 долар (+0,1038 грн).
Офіційний курс євро становитиме 47,9028 гривень за 1 євро (-0,1131 грн).
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