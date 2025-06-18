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Доллар подорожал, евро упал ниже 48 гривен

Украина, Среда 18 июня 2025 15:30
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Доллар подорожал, евро упал ниже 48 гривен Фото: курс доллара вырос на 10 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Курс евро упал ниже уровня 48 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 19 июня 2025 года установлен на таком уровне: 41,6293 гривен за 1 доллар (+0,1038 грн).
Доллар подорожал, евро упал ниже 48 гривен

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 47,9028 гривен за 1 евро (-0,1131 грн).
Доллар подорожал, евро упал ниже 48 гривен

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 14 копеек до 41,67-41,71 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
Доллар подорожал, евро упал ниже 48 гривен

udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 5 копеек до 41,80 гривен, курс евро упал на 5 копеек до 48,35 гривен.

Прогноз курса

Финансовые аналитики, банкиры, население и бизнес ждут роста курса доллара в течение ближайших 12 месяцев.

Однако прогнозы улучшаются и курс ожидается ниже 45 гривен.

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