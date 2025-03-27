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Польский злотый дешевеет к гривне второй день подряд

Украина, Четверг 27 марта 2025 15:58
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Польский злотый дешевеет к гривне второй день подряд Фото: курс злотого упал на 8 копеек (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне. Злотый дешевеет к гривне второй день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 28 марта 2025 года установлен на таком уровне: 10,6561 гривен за 1 злотый (-0,0838 грн).

Польский злотый дешевеет к гривне второй день подряд

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,70 гривен и продают по 10,80 гривен. Курс не изменился

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет второй день подряд.

Официальный курс на 28 марта 2025 года установлен на таком уровне: 41,4863 гривен за 1 доллар (-0,0781 грн).

Официальный курс евро составит 44,7471 гривен за 1 евро (-0,0759 грн).

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