Польський злотий дешевшає до гривні другий день поспіль

Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого до гривні. Злотий дешевшає до гривні другий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 28 березня 2025 року встановлено на такому рівні: 10,6561 гривень за 1 злотий (-0,0838 грн).

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,70 гривень і продають по 10,80 гривень. Курс не змінився

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає другий день поспіль.

Офіційний курс на 28 березня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4863 гривень за 1 долар (-0,0781 грн).

Офіційний курс євро становитиме 44,7471 гривень за 1 євро (-0,0759 грн).