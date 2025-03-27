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Доллар дешевеет второй день подряд

Украина, Четверг 27 марта 2025 15:38
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Доллар дешевеет второй день подряд Фото: курс доллара упал на 8 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет второй день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 28 марта 2025 года установлен на таком уровне: 41,4863 гривен за 1 доллар (-0,0781 грн).
Доллар дешевеет второй день подряд

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 44,7471 гривен за 1 евро (-0,0759 грн).

Доллар дешевеет второй день подряд

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 8 копеек до 41,46-41,59 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Доллар дешевеет второй день подряд

udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 5 копеек до 41,80 гривен.

Прогноз курса

По прогнозу аналитиков, курс доллара начнет расти во второй половине года. Прогноз курса инвесткомпании ICU на конец года - 45,7 гривен за доллар

Доллар в диапазоне 45-46 гривен ожидает руководитель аналитического департамента инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий.

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