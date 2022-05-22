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Особливий статус польських громадян в Україні: Зеленський розкрив деталі

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Київ, Неділя 22 травня 2022 15:45
Особливий статус польських громадян в Україні: Зеленський розкрив деталі Фото: президент України Володимир Зеленський (president gov ua)
Автор: Ілона Свиридова

Україна має намір надати особливий правовий статус польським громадянам. Він упросить легальне перебування і роботу в нашій країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на промову президента Володимира Зеленського в Раді, яку в Facebook опублікував заступник голови Офісу президента Андрій Сибіга.

Зокрема, Зеленський подякував польському Сейму за нещодавно прийнятий закон про допомогу громадянам України, згідно з яким українські біженці отримали практично такі ж права і можливості, як і поляки.

"Легальне проживання, працевлаштування, навчання, медична опіка та соціальні гарантії. Це великий крок і жест великої душі, на які здатний тільки друг України. І цей крок не залишиться одностороннім. Найближчим часом я подам до Верховної ради України аналогічний - дзеркальний-проект. Дай Бог, щоб польським громадянам ніколи в житті не знадобилися всі ці переваги в таких умовах, в умовах війни", - зазначив президент.

Він також підкреслив, що такі закони мають велике символічне значення.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив про плани ввести загальний прикордонно-митний контроль на кордоні з Польщею.

РБК-Україна писало, як українським біженцям легально залишатися в Польщі на тривалий термін, отримати роботу і соціальні допомоги.

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