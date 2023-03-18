Польский волонтер получил ранения из-за обстрела россиян, - посол

Гражданин Польши, который занимается волонтерством в Украине, получил ранения в результате обстрела российских оккупантов.
Как сообщает РБК-Украина, об этом в комментарии PAP заявил посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий.
"Мы получили информацию о раненом гражданине Республики Польша. Ему оказывается медицинская помощь, и ему будет оказана помощь", - заявил он, не раскрывая никаких других подробностей.
При этом министр канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик рассказал, что пострадавший как можно скорее будет отправлен в Польшу.
"Польский волонтер ранен во время российского обстрела в Украине. Команда гуманитарно-медицинской помощи находится в постоянном контакте с врачами из больницы, где находится раненый. В соответствии с решением премьер-министра Матеуша Моравецкого, Раненого как можно скорее перевезут в Польшу для дальнейшего лечения", - написал он.
Стоит заметить, что ранее советник главы МВД Антон Геращенко заявлял о том, что в результате обстрела Часов Яра пострадали два польских волонтера.
Напомним, ранее стало известно, что россияне сегодня, 18 марта, ударили по Краматорску. В результате обстрела есть погибшие и раненые.
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