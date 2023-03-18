Польський волонтер отримав поранення через обстріл росіян, - посол

"Ми отримали інформацію про пораненого громадянина Республіки Польща. Йому надається медична допомога, і йому буде надано допомогу", - заявив він, не розкриваючи жодних інших подробиць.

Фото: авто польських волонтерів після обстрілу (twitter.com/Gerashchenko_en)

При цьому міністр канцелярії прем'єр-міністра Польщі Міхал Дворчик розповів, що постраждалого якнайшвидше буде відправлено до Польщі.

"Польського волонтера поранено під час російського обстрілу в Україні. Команда гуманітарно-медичної допомоги перебуває в постійному контакті з лікарями з лікарні, де поранений. Відповідно до рішення прем'єр-міністра Матеуша Моравецького, Пораненого якнайшвидше перевезуть до Польщі для подальшого лікування", - написав він.

Варто зауважити, що раніше радник голови МВС Антон Геращенко заявляв про те, що внаслідок обстрілу Часового Яру постраждали два польські волонтери.