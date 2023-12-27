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Польское правительство приблизилось к решению вопроса блокады границы с Украиной, - Туск

Фото: премьер-министр Польши Дональд Туск (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Правительство Польши близится к прекращению блокады дальнобойщиками нескольких пунктов на границе с Украиной.

Об этом рассказал премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы близки к убеждению, что наши действия могут принести результаты как на переговорах в Киеве, так и в Брюсселе", - заявил Туск.

Заметим, что польские фермеры приостановили протесты еще в воскресенье, 24 декабря, однакодальнобойщики продолжают блокирование.

"Я не думаю, что мы достигнем максимума, которого хотят дальнобойщики, но кажется, что то, что может быть достигнуто, позволит нам снять эмоции и снять блокады на границе", - пояснил премьер.

Туск заявил, что действующие правила относительно разрешений будут действовать до июня, и маловероятно, что они будут изменены до этого времени.

Однако, по его словам, другие решения могут быть найдены на "оперативном уровне".

"Я сделаю все возможное, чтобы облегчить жизнь и судьбу польских дальнобойщиков", - сказал он.

Блокада польской границы

Напомним, что с 6 ноября польские перевозчики начали забастовки на границе с Украиной. Акцию планировали продлить до начала января 2024 года.

Во время протеста были заблокированы ряд направлений, по которым выпускали и впускали не более одной фуры в час. Также позже был заблокирован и пункт пропуска "Медика - Шегини".

Однако 22 декабря украинские и польские чиновники согласовали план действий по разблокированию пунктов пропуска на границе.

Представители Польши со своей стороны заявили о намерении разблокировать границу до конца года.

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ПольшаГраница с Украиной