Блокада границы с Украиной. Польские перевозчики пригрозили усилить ограничения на Рождество

Несмотря на то, что фермеры из Польши согласились на уступки относительно протестов, польские перевозчики пригрозили еще больше усилить ограничения на Рождество.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Один из лидеров протестующих фермеров Роман Кондров, после переговоров с министром сельского хозяйства Чеславом Секерским заявил, что протест в Медыке будет приостановлен с утра воскресенья до 2 или 3 января 2024 года.

Однако польские дальнобойщики сказали, что останутся на границе на Рождество и будут пропускать только один коммерческий грузовик каждые три часа, а не три каждый час, как это происходит сейчас.

"Мы усиливаем акцию протеста, пропуская только один грузовик каждые три часа", - сказала одна из лидеров протеста дальнобойщиков в Дорогуске Эдита Озигала.

Она также добавила, что транспортировка гуманитарной помощи и военного оборудования не блокируется.

Забастовка польских перевозчиков

С 6 ноября польские перевозчики начали проводить забастовки на границе с Украиной. Соответствующую акцию они планировали продолжать до начала января 2024 года. В результате протеста были заблокированы ряд направлений, по которым выпускали и впускали не более одной фуры в час.

В частности, 23 ноября перевозчики заблокировали еще и пункт пропуска "Медика - Шегини". Также сообщалось о намерениях распространить блокировку на "Нижанковичи - Мальховице".

Вчера, 22 декабря, украинские и польские чиновники согласовали план действий по разблокированию пунктов пропуска на границе.

"Ключевой результат встречи - согласование общих позиций по разблокированию границы. Стороны достигли понимания компромиссных решений и их реализации", - рассказало Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Тем временем представители Польши заявили о намерении разблокировать границу до конца года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.