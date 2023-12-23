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Блокада границы с Украиной. Польские перевозчики пригрозили усилить ограничения на Рождество

Польша, Суббота 23 декабря 2023 18:43
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Блокада границы с Украиной. Польские перевозчики пригрозили усилить ограничения на Рождество Фото: польские перевозчики пригрозили усилить ограничения на Рождество (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Несмотря на то, что фермеры из Польши согласились на уступки относительно протестов, польские перевозчики пригрозили еще больше усилить ограничения на Рождество.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Один из лидеров протестующих фермеров Роман Кондров, после переговоров с министром сельского хозяйства Чеславом Секерским заявил, что протест в Медыке будет приостановлен с утра воскресенья до 2 или 3 января 2024 года.

Однако польские дальнобойщики сказали, что останутся на границе на Рождество и будут пропускать только один коммерческий грузовик каждые три часа, а не три каждый час, как это происходит сейчас.
"Мы усиливаем акцию протеста, пропуская только один грузовик каждые три часа", - сказала одна из лидеров протеста дальнобойщиков в Дорогуске Эдита Озигала.

Она также добавила, что транспортировка гуманитарной помощи и военного оборудования не блокируется.

Забастовка польских перевозчиков

С 6 ноября польские перевозчики начали проводить забастовки на границе с Украиной. Соответствующую акцию они планировали продолжать до начала января 2024 года. В результате протеста были заблокированы ряд направлений, по которым выпускали и впускали не более одной фуры в час.

В частности, 23 ноября перевозчики заблокировали еще и пункт пропуска "Медика - Шегини". Также сообщалось о намерениях распространить блокировку на "Нижанковичи - Мальховице".

Вчера, 22 декабря, украинские и польские чиновники согласовали план действий по разблокированию пунктов пропуска на границе.

"Ключевой результат встречи - согласование общих позиций по разблокированию границы. Стороны достигли понимания компромиссных решений и их реализации", - рассказало Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Тем временем представители Польши заявили о намерении разблокировать границу до конца года.

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