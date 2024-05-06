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Польский судья сбежал в Беларусь за убежищем. Варшава проверит его на шпионаж

Архивное фото: польский судья сбежал в Беларусь за убежищем (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители Польши проверят судью Варшавского административного суда на предмет шпионажа. Он сбежал в Беларусь и попросил политического убежища.

Об этом заявил представитель прокуратуры Польши, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Речь идет о судье Томаше Шмидте, который попросил убежища в Беларуси и аргументировал это тем, что действовал в знак протеста против "политики Польши в отношении России и Беларуси".

Поэтому прокуроры проверят, не занимался ли Шмидт шпионской деятельностью против Польши. Издание указывает, что согласно календарю судебных заседаний Варшавского административного суда, в следующем месяце Шмидт должен был вынести решение по делам о выдаче разрешений на секретную информацию о деятельности НАТО и Евросоюза. 

"Этот вопрос требует немедленного разъяснения", - сказал министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Агентство внутренней безопасности Польши заявило, что проверяет объем конфиденциальной информации, к которой имел доступ Шмидт.

Агенты Беларуси и России в Польше

Правоохранители Польши не впервые сталкиваются с задержанием вражеских агентов и шпионов на территории своей страны. И в основном речь идет о гражданах России или Беларуси.

В январе Польша задержала белоруску, которая в течение месяцев предоставляла КГБ информацию о членах диаспоры Беларуси.

А недавно агента военной разведки РФ в Польше приговорили к тюремному заключению. Он шпионил за военным.

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