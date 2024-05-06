Польский судья сбежал в Беларусь за убежищем. Варшава проверит его на шпионаж

Речь идет о судье Томаше Шмидте, который попросил убежища в Беларуси и аргументировал это тем, что действовал в знак протеста против "политики Польши в отношении России и Беларуси".

Поэтому прокуроры проверят, не занимался ли Шмидт шпионской деятельностью против Польши. Издание указывает, что согласно календарю судебных заседаний Варшавского административного суда, в следующем месяце Шмидт должен был вынести решение по делам о выдаче разрешений на секретную информацию о деятельности НАТО и Евросоюза.

"Этот вопрос требует немедленного разъяснения", - сказал министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Агентство внутренней безопасности Польши заявило, что проверяет объем конфиденциальной информации, к которой имел доступ Шмидт.