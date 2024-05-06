Польський суддя втік до Білорусі за притулком. Варшава перевірить його на шпигунство

Йдеться про суддю Томаша Шмідта, який попросив притулку в Білорусі й аргументував це тим, що діяв на знак протесту проти "політики Польщі щодо Росії та Білорусі".

Тому прокурори перевірять, чи не займався Шмідт шпигунською діяльністю проти Польщі. Видання вказує, що згідно з календарем судових засідань Варшавського адміністративного суду, наступного місяця Шмідт мав винести рішення у справах щодо видачі дозволів на секретну інформацію про діяльність НАТО і Євросоюзу.

"Це питання потребує негайного роз'яснення", - сказав міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

Агентство внутрішньої безпеки Польщі заявило, що перевіряє обсяг конфіденційної інформації, до якої мав доступ Шмідт.