Польський суддя втік до Білорусі за притулком. Варшава перевірить його на шпигунство

Правоохоронці Польщі перевірять суддю Варшавського адміністративного суду на предмет шпигунства. Він утік до Білорусі та попросив політичного притулку.
Про це заявив представник прокуратури Польщі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Йдеться про суддю Томаша Шмідта, який попросив притулку в Білорусі й аргументував це тим, що діяв на знак протесту проти "політики Польщі щодо Росії та Білорусі".
Тому прокурори перевірять, чи не займався Шмідт шпигунською діяльністю проти Польщі. Видання вказує, що згідно з календарем судових засідань Варшавського адміністративного суду, наступного місяця Шмідт мав винести рішення у справах щодо видачі дозволів на секретну інформацію про діяльність НАТО і Євросоюзу.
"Це питання потребує негайного роз'яснення", - сказав міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.
Агентство внутрішньої безпеки Польщі заявило, що перевіряє обсяг конфіденційної інформації, до якої мав доступ Шмідт.
Правоохоронці Польщі не вперше стикаються із затриманням ворожих агентів і шпигунів на території своєї країни. І здебільшого йдеться про громадян Росії або Білорусі.
У січні Польща затримала білоруску, яка протягом місяців надавала КДБ інформацію про членів діаспори Білорусі.
А нещодавно агента військової розвідки РФ у Польщі засудили до тюремного ув'язнення. Він шпигував за військовим.
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