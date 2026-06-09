Цены на продукты растут медленнее: что подорожало больше всего в мае

В мае 2026 года темпы роста потребительских цен замедлились и составили 0,9% в месячном выражении, тогда как в годовом измерении инфляция достигла 8,2% по сравнению с маем прошлого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Государственной службы статистики.

Госстат сообщает, что в мае 2026 года потребительская инфляция в Украине составила 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем. В апреле показатель был выше и достигал 1,4%, а в марте — 1,7%, в феврале — 1%.

В годовом выражении рост цен замедлился и составил 8,2% по сравнению с маем 2025 года. Для сравнения, в апреле годовая инфляция находилась на уровне 8,6%.

Какие товары подорожали и что подешевело

В течение мая наиболее заметное подорожание зафиксировано в сегменте фруктов — рост цен составил 11,1%. Также увеличилась стоимость проезда в автомобильном пассажирском транспорте — на 2,7%.

В то же время ряд товаров показал снижение стоимости. Существеннее всего подешевели яйца, цена которых упала на 15,3%, что стало наиболее выраженным снижением среди основных продуктов питания.

Базовая инфляция и ценовые тенденции

Базовая инфляция, которая исключает краткосрочные колебания, вызванные сезонными и административными факторами, составила 0,7% в месячном выражении и 7,9% в годовом.

Прогноз НБУ по инфляции

По оценке Национального банка Украины, в ближайшие месяцы инфляция будет оставаться относительно стабильной, однако во второй половине года возможен рост показателя до уровня около 9,4%.

В числе факторов давления регулятор называет увеличение производственных затрат предприятий, прежде всего из-за роста стоимости энергоресурсов.

Отдельно отмечается влияние подорожания топлива, которое отражается как напрямую, так и через вторичные ценовые эффекты.

В перспективе НБУ ожидает постепенное снижение инфляции начиная с 2027 года.

Этому должны способствовать стабилизация цен на топливо, ослабление внешнего инфляционного давления, улучшение урожайности и восстановление энергетического сектора.

При реализации прогноза инфляция может снизиться до 6,5% в конце 2027 года и приблизиться к целевому уровню 5% в 2028 году.