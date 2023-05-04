Польський дипломат: американці до кінця не вірили, що українська армія буде здатна захистити країну

Поставки американської зброї через Польщу почалися не відразу після вторгнення Росії. У Вашингтоні не вірили у можливості ЗСУ.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав Якуб Кумох, польський дипломат, який очолював Бюро міжнародної політики у Канцелярії президента Польщі.

"Американці до кінця не вірили, що українська армія буде спроможна захистити країну. Думаю, приблизно на другому тижні війни вони зрозуміли свою помилку", - сказав він.

За його словами, за кілька днів Варшава отримала запит про постачання зброї через Польщу: "Покажіть нам, яке місто та яке місце". Після цього керівництво Польщі ухвалює рішення, відкриваючи Жешув.

"Зараз це польське місто з прилеглим аеропортом - головний хаб постачання західної зброї в Україну, зі зрозумілих причин його іноді називають "найнебезпечнішим місцем у Польщі" - тому регіон прикриває потужна система ППО", - сказав він.