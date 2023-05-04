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Польський дипломат: американці до кінця не вірили, що українська армія буде здатна захистити країну

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Україна, Четвер 04 травня 2023 12:33
Польський дипломат: американці до кінця не вірили, що українська армія буде здатна захистити країну Фото: Якуб Кумох (prezydent.pl)
Автор: Мілан Лєліч, Олександр Білоус

Поставки американської зброї через Польщу почалися не відразу після вторгнення Росії. У Вашингтоні не вірили у можливості ЗСУ.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав Якуб Кумох, польський дипломат, який очолював Бюро міжнародної політики у Канцелярії президента Польщі.

"Американці до кінця не вірили, що українська армія буде спроможна захистити країну. Думаю, приблизно на другому тижні війни вони зрозуміли свою помилку", - сказав він.

За його словами, за кілька днів Варшава отримала запит про постачання зброї через Польщу: "Покажіть нам, яке місто та яке місце". Після цього керівництво Польщі ухвалює рішення, відкриваючи Жешув.

"Зараз це польське місто з прилеглим аеропортом - головний хаб постачання західної зброї в Україну, зі зрозумілих причин його іноді називають "найнебезпечнішим місцем у Польщі" - тому регіон прикриває потужна система ППО", - сказав він.

Нагадаємо, 93% українців вірять у перемогу у війні з Росією. Респонденти демонструють помірний оптимізм щодо термінів. Половина вважають, що перемога України настане ще до кінця цього року. Крім того, 26% вважають, що перемога буде через один-два роки, ще 7,5% - що через три-п'ять років, а 1% думають, що вона настане не раніше як через п'ять років.

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