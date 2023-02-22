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Польские танки Leopard 2 готовы к отправке в Украину, - Дуда

Фото: Анджей Дуда, президент Польши (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Польша подготовила к отправке в Украину танки Leopard 2. Их планируют доставить в течение месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Польши Анджея Дуды в интервью CNN.

"Сегодня наши танки Leopard готовы для Украины. В нашем учебном центре на танках Leopard тренируются украинские танкисты, мы готовим их прямо сейчас, идет цикл обучения", - отметил глава государства.

По его словам, украинские военные, которых сейчас обучают в Польше, "в течение одного месяца будут готовы вернуться в Украину вместе с танками".

Также Дуда добавил, что у Польши есть серьезные проблемы с получением запасных частей для немецкий танков.

"Это не только у нас - эти проблемы довольно распространены. У других стран тоже есть проблемы с Leopard, потому что у немцев серьезные проблемы с поставками запчастей. Мы не понимаем этой ситуации, но так оно и есть", - уточнил он.

Напомним, ранее представитель МИД Польши Лукаш Ясин заявил, что его страна передаст Украине Leopard 2 через две-три недели.

Также мы писали, что Польша уже обсудила с Германией строительство хаба по ремонту и модернизации танков Leopard в стране.

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