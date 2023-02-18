Польша планирует создать ремонтный центр для танков Leopard, - премьер

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обсудил с канцлером Германии Олафом Шольцом строительство хаба по ремонту и модернизации танков Leopard, которые в скором времени будут переданы Украине.

"Сегодня я встречусь с руководством Rheinmetall, чтобы продолжить эти переговоры. Мы хотим не только модернизировать танки Leopard, которые есть у нас на складе, но и те, которые будут возвращаться из Украины. Мы хотим иметь возможность ремонтировать и модернизировать", - сказал Моравецкий.

Он отметил, что в Польше уже созданы "разные производственные мощности по выпуску боеприпасов разного калибра для собственных поставок, а также для Украины".