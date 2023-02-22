ua ru
Ср, 22 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина уже в ближайшие недели получит от Польши 14 танков Leopard 2

Новина українською →
Украина, Среда 22 февраля 2023 00:10
Украина уже в ближайшие недели получит от Польши 14 танков Leopard 2 Фото: Leopard 2 (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Польша отправит в Украину танки Leopard 2 в течение двух-трех недель. Это будет возможно, как только украинские военные закончат свое обучение.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя министерства иностранных дел Польши Лукаша Ясина CNN.

По его словам, Варшава направит в Украину 14 танков Leopard 2. Кроме того, его страна поддерживает как скорейшую отправку истребителей в Киев. Однако все еще есть путь к консенсусу между странами НАТО.

"Так же как это было с танками, мы надеемся, что эта коалиция будет достаточно велика, чтобы все больше поддерживать украинцев. Реактивные самолеты очень полезны на украинской войне. Все же я оптимист", - добавил он.

Он напомнил, что Польша является членом НАТО, и для передачи нового вооружения необходимо достичь согласия по всем подобным вопросам.

"Чтобы участвовать в этом вместе, потому что альянс сильнее, когда мы вместе", - сказал спикер.

Напомним, что украинские военные в понедельник, 13 февраля, приступили к обучению на танках Leopard 2 в Германии.

Ранее РБК-Украина сообщало о том, что Польша стремится сократить время обучения украинских военных на боевых танках Leopard с десяти до пяти недель.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Польша Вооруженные силы Украины
NEWS
Общаются как террористы, но на них не обращают внимания: Зеленский о ядерных угрозах Путина
Общаются как террористы, но на них не обращают внимания: Зеленский о ядерных угрозах Путина
DAILY
Из Камбоджи в Бахмут. Как артист балета покинул Азию и ушел добровольцем в аэроразведку
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Из Камбоджи в Бахмут. Как артист балета покинул Азию и ушел добровольцем в аэроразведку