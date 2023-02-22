Украина уже в ближайшие недели получит от Польши 14 танков Leopard 2

Польша отправит в Украину танки Leopard 2 в течение двух-трех недель. Это будет возможно, как только украинские военные закончат свое обучение.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя министерства иностранных дел Польши Лукаша Ясина CNN.

По его словам, Варшава направит в Украину 14 танков Leopard 2. Кроме того, его страна поддерживает как скорейшую отправку истребителей в Киев. Однако все еще есть путь к консенсусу между странами НАТО.

"Так же как это было с танками, мы надеемся, что эта коалиция будет достаточно велика, чтобы все больше поддерживать украинцев. Реактивные самолеты очень полезны на украинской войне. Все же я оптимист", - добавил он.

Он напомнил, что Польша является членом НАТО, и для передачи нового вооружения необходимо достичь согласия по всем подобным вопросам.

"Чтобы участвовать в этом вместе, потому что альянс сильнее, когда мы вместе", - сказал спикер.