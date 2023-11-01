Польские пограничники задержали украинского водителя, перевозившего мигрантов: он угрожал ножом

Польские пограничники в Губине пытались остановить фургон Fiat, с польскими номерами, направлявшийся к границе с Германией. Водитель не подчинился их сигналам и попытался скрыться.

Пограничники преследовали водителя. В поселке Валовице он выскочил из машины и побежал. Пограничники выстрелили в воздух, но он не сдавался. Он достал нож и угрожал пограничнику, а потом сказал, что поранит себя.

На место происшествия приехали врачи, полицейские с переговорщиком и пожарные. Водитель автобуса после разговора с полицейским опустил нож и сдался. Оказалось, что 26-летний гражданин Украины, в грузовом отсеке автобуса перевозил нелегальных мигрантов в Германию.

Сотрудники пограничной службы, обыскав автомобиль, обнаружили в водительской двери пакет с веществом белого цвета (0,5 грамма), которое после проверки тестом на наркотики оказалось кокаином.

Иностранца задержали за то, что он нелегально перевозил людей через границу, не остановился по требованию полиции, напал на полицейского и ехал под воздействием наркотического средства.

Суд арестовал гражданина Украины на 3 месяца. Ему грозит до 10 лет тюрьмы. Полиция продолжает расследование.

Ситуация на украинско-польской границе

Польские перевозчики угрожают перекрыть границу с Украиной из-за конкуренции. Украина обратилась к Польше с просьбой не допустить этого и организует встречу между Польшей и Еврокомиссией.

Ранее перевозчики в Польше ограничивались блокировкой одного пункта пропуска, а теперь планируют перекрыть все имеющиеся въезды из Украины.