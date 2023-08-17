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Дуда призвал Беларусь прекратить гибридные атаки на польской границе

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Варшава, Четверг 17 августа 2023 04:29
Дуда призвал Беларусь прекратить гибридные атаки на польской границе Фото: президент Польши Анджей Дуда (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Президент Польши Анджей Дуда обратился к Беларуси с призывом прекратить гибридные атаки на общей границе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Рolskie Radio.

"Речь идет о сотнях мигрантов, которых белорусский режим на протяжении многих месяцев пытался переправить в Польшу. Это не является секретом, поскольку у нас есть видеодоказательства того, что мы не без основания называем это гибридной атакой. Потому что не кто иной, как представители белорусских служб участвовали в вытеснении мигрантов за границу", – заявил Дуда.

По его словам, граница Польши с Беларусью является также границей Европейского Союза. Потому Польша также несет дополнительную ответственность перед своими европейскими союзниками.

Ситуация на границе Польши и Беларуси

После неудачного мятежа основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина в РФ часть его боевиков прибыла в Беларусь. Они располагаются в палаточном городке. Сейчас там находится около 6,4 тысячи "вагнеровцев".

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и президент Литвы Гитанас Науседа считают, что находящиеся в Беларуси наемники ЧВК "Вагнера" могут осуществлять провокации на границе стран НАТО.

В связи с этим в Литве заявили, что с 18 августа закроют два пункта пропуска на границе, перенаправляя движение на четыре других пункта пропуска. Кроме того, страны Балтии и Польша обсуждают возможность полного закрытия границ с Беларусью.

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