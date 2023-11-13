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Блокада границы: польские перевозчики не договорились с Украиной

Понедельник 13 ноября 2023 21:17
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Блокада границы: польские перевозчики не договорились с Украиной Иллюстративное фото: польские перевозчики не договорились с Украиной о разблокировке границы (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Польские перевозчики отказались разблокировать границу с Украиной по итогам переговоров с украинскими чиновниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Мы не достигли соглашения. Украинская сторона не принимает во внимание наши требования", - заявил Рафал Меклер, организатор акции протеста в приграничном городе Дорохуск.

Это произошло после того, как сегодня, 13 ноября, часть польских перевозчиков, которые блокируют границу, встретились с чиновниками Украины и Польши.

Что предшествовало

Напомним, на прошлой неделе польские перевозчики начали блокировать три контрольно-пропускных пункта на границе с Украиной.

Они отмечали, что могут разблокировать КПП только при условии:

  • возвращения разрешений для украинских перевозчиков;
  • ужесточения требований перевозок в рамках ЕКМТ (сертификатов Европейской конференции министров транспорта);
  • запрета регистрации в Польше компаний с капиталом из-за пределов ЕС;
  • получения доступа к украинской системе "Шлях";
  • отдельных очередей для машин из ЕС в системе "єЧерга";
  • выделения отдельных очередей для пустых авто.

Более детально о блокаде границы можете узнать в материале РБК-Украина.

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