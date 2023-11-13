Блокада границы: польские перевозчики не договорились с Украиной

Польские перевозчики отказались разблокировать границу с Украиной по итогам переговоров с украинскими чиновниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

"Мы не достигли соглашения. Украинская сторона не принимает во внимание наши требования", - заявил Рафал Меклер, организатор акции протеста в приграничном городе Дорохуск.

Это произошло после того, как сегодня, 13 ноября, часть польских перевозчиков, которые блокируют границу, встретились с чиновниками Украины и Польши.

Что предшествовало

Напомним, на прошлой неделе польские перевозчики начали блокировать три контрольно-пропускных пункта на границе с Украиной.

Они отмечали, что могут разблокировать КПП только при условии:

возвращения разрешений для украинских перевозчиков;

ужесточения требований перевозок в рамках ЕКМТ (сертификатов Европейской конференции министров транспорта);

запрета регистрации в Польше компаний с капиталом из-за пределов ЕС;

получения доступа к украинской системе "Шлях";

отдельных очередей для машин из ЕС в системе "єЧерга";

выделения отдельных очередей для пустых авто.

Более детально о блокаде границы можете узнать в материале РБК-Украина.