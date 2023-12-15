Польские перевозчики могут снова блокировать пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск", - Деркач

Польские перевозчики могут снова заблокировать пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" на границе с Украиной, где прекратили забастовку 11 декабря.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач в эфире национального телемарафона.

Если мы хотим сохранить украинскую экономику, то вопрос экспорта и импорта важен. Для этого нужна быстрая и эффективная работа на границах, а движение транспорта не должно быть заблокировано.

"У нас в этом году это уже третья блокада границы, которая происходит исключительно польской стороной, это уже такая привычка - не давать движение и таким образом требовать от своего правительства или Еврокомиссии и не всегда эти вопросы касаются Украины", - сказал Деркач.

Он отметил, что Украина уважает право протеста в демократическом обществе, однако не путем блокирования границы.

Кроме этого Деркач отметил польские перевозчики, снова могут попытаться блокировать пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" с 18 декабря. Это связано с тем, что в Польше суд отменял запрет местных властей на проведение забастовки.

"Есть решение суда в Польше. Это было решение суда об отмене решения местных властей о не разрешении новой забастовки. то есть та отмена которая была сделана главой общины она действует и не отменена. Но было новое заявление протестующих о начале забастовки с 18 числа и власть ее отклонила. Вот именно это отклонение и отменил суд. Поэтому теоретически, новая забастовка может начаться 18 декабря снова на пункте пропуска Ягодин. Это самый большой пункт пропуска, и мы за эти несколько дней успели уже наладить там эффективную работу", - заявил он.

Напомним, мэр польской гмины (административной единицы, общины) Дорогуск Войцех Саввазапретил перевозчикам устраивать новую акцию протеста на пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск" на границе с Украиной. Однако суд упразднил его решение.

Пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" разблокирован

Напомним, 11 декабря в министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины заявили о разблокировании пункта пропуска на границе Украины и Польши "Яготин – Дорогуск".

При этом участники забастовки решили пойти на уловки и перекрыли движение грузовиком.

Позже на разблокированном пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск" удалось восстановить стабильное движение транспорта. При этом протестующие перевозчики пытались этому помешать.

Напомним, что с 6 ноября польские перевозчики начали проводить забастовки на границе с Украиной, и такие акции по блокированию КПП они намеревались продолжать до начала января 2024 года. В результате были практически заблокированы три КПП на границе с Украиной - "Ягодин-Дорогуск", "Краковец-Корчева", "Рава-Русская-Хребене", выпуская и впуская грузовой транспорт не более одной фуры в одну сторону в час.

А 23 ноября перевозчики перекрыли и пункт пропуска "Медика – Шегини". Кроме того, сообщалось о намерениях распространить блокировку также на пункт контроля "Нижанковичи" – "Мальховице".

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