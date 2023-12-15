Польські перевізники можуть знову блокувати пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ", - Деркач

Польські перевізники можуть знову заблокувати пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на кордоні з Україною, де припинили страйк 11 грудня.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач в ефірі національного телемарафону.

Якщо ми хочемо зберегти українську економіку, то питання експорту та імпорту важливе. Для цього потрібна швидка та ефективна робота на кордонах, а рух транспорту не має бути заблокований.

"У нас цього року це вже третя блокада кордону, яка відбувається виключно польською стороною, це вже така звичка - не давати рух і таким чином вимагати щось від свого уряду чи Єврокомісії і не завжди ці питання стосуються України", - сказав Деркач.

Він зауважив, що Україна поважає право на протест у демократичному суспільстві, однак не шляхом блокування кордону.

Окрім цього Деркач зауважив польські перевізники знову можуть спробувати блокувати пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" з 18 грудня. Це пов'язано з тим, що у Польщі суд скасовував заборону місцевої влади на проведення страйку.

"Є рішення суду в Польщі. Це було рішення суду про скасування рішення місцевої влади про не дозвіл нового страйку. тобто те скасування яке було зроблено очільником громади воно діє і не скасоване. Але була нова заява протестувальників про початок страйку з 18 числа і влада її відхилила. От саме це відхилення і скасував суд. Тому теоретично, новий страйк може початись 18-го грудня знову на пункті пропуску Ягодин. Це найбільший пункт пропуску, і ми за цих кілька днів встигли вже налагодити там ефективну роботу", - заявив він.

Нагадаємо, мер польської ґміни (адміністративної одиниці, громади) Дорогуськ Войцех Сава заборонив перевізникам влаштовувати нову акцію протесту на пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на кордоні з Україною. Однак суд скасував його рішення.

Пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" розблокували

Нагадаємо, 11 грудня у міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України заявили про розблокування пункту пропуску на кордоні України та Польщі "Яготин - Дорогуськ".

При цьому учасники страйку вирішили піти на хитрощі та перекрили рух вантажівкою.

Пізніше на розблокованому пункті пропуску "Ягодин - Дорогуськ" вдалося відновити стабільний рух транспорту. При цьому протестуючі перевізники намагалися цьому завадити.

Нагадаємо, що з 6 листопада польські перевізники почали проводити страйки на кордоні з Україною, і такі акції з блокуванням КПП вони мали намір продовжувати до початку січня 2024 року. Внаслідок цього було практично заблоковано три КПП на кордоні з Україною - "Ягодин-Дорогуськ", "Краковець-Корчева", "Рава-Руська-Хребене", випускаючи та впускаючи вантажний транспорт не більше однієї фури в один бік на годину.

А 23 листопада перевізники перекрили й пункт пропуску "Медика - Шегині". Крім того, повідомлялось про наміри поширити блокування також на пункт контролю "Нижанковичі" - "Мальховіце".

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